Τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος: Θρήνος για τον 25χρονο Αλέξη που έχασε τη ζωή του μετά την καραμπόλα 5 αυτοκινήτων

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες στην άσφαλτο ένα 25χρονος νεαρός, όταν μεθυσμένος 23χρονος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ποσειδώνος προκαλώντας το τροχαίο, καραμπόλα 5 αυτοκινήτων και τον θάνατο του νεαρού.

Ο 25χρονος Αλέξης έφυγε από το σπίτι του για να βγει βόλτα με τους φίλους του και δεν γύρισε ποτέ. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ο 25χρονος βρισκόταν, μαζί με τέσσερα ακόμα οχήματα, σταματημένος στο κόκκινο φανάρι, όταν ένας 23χρονος Τσέχος ήρθε με ταχύτητα από πίσω και προσέκρουσε πάνω τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία ο 25χρονος Αλέξης που οδηγούσε ο αυτοκίνητο και να τραυματιστεί ο συνομήλικος συνοδηγός του, επίσης από τη Χασιά.

Επίσης τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο του άτυχου 25χρονου εξετράπη και έπεσε πάνω σε άλλα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων.

Ο 23χρονος Τσέχος που τραυματίστηκε ελαφρά, βρέθηκε θετικός στο αλκοόλ με 0,51 mg/l και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο άκουσμα της τραγικής είδησης, ο πατέρας του 25χρονου Αλέξη κατέρρευσε και νοσηλεύεται επίσης στο νοσοκομείο.