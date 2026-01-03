Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στη Ραφήνα: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά στο σπίτι του – Δείτε φωτογραφίες

Ο ηλικιωμένος φέρεται πως βρέθηκε απανθρακωμένος
Φωτογραφία από irafina.gr

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του το πρωί του Σαββάτου (03.01.2026), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην Ραφήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική. Στο σπίτι που βρίσκεται επί των οδών οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας στη Ραφήνα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Λίγη ώρα μετά οι πυροσβέστες βρήκαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη, μέσα στο σπίτι νεκρό. Πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε απανθρακωμένος.

Φωτογραφία από irafina.gr

Φωτογραφία από irafina.gr
Φωτογραφία από irafina.gr

Όπως αναφέρεται σε tweet της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

