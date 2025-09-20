Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα – Κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του

Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ένας 50χρονος δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η δολοφονία συνέβη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος άνδρας, φέρεται να άρπαξε μια σακούλα, την πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του και την έπνιξε.

Μάλιστα, μετά την αποτρόπαια πράξη του, κάλεσε ο ίδιος στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Θύτης και θύμα, ήταν ετεροθαλή αδέλφια.

Στο διαμέρισμα, όπου διέμενε το θύμα, μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Ο 50χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως. Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, δεν ανέφερε το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Ζητά να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Γείτονας που μίλησε στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από αυτή την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.