Ελλάδα

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα – Κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του

Στο διαμέρισμα μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Το θύμα της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Το θύμα της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη
Άγγελος Λαμπίδης

Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ένας 50χρονος δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η δολοφονία συνέβη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος άνδρας, φέρεται να άρπαξε μια σακούλα, την πέρασε στο κεφάλι της 59χρονης αδερφής του και την έπνιξε.

Μάλιστα, μετά την αποτρόπαια πράξη του, κάλεσε ο ίδιος στο 100 και ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα.

Θύτης και θύμα, ήταν ετεροθαλή αδέλφια.

Στο διαμέρισμα, όπου διέμενε το θύμα, μετέβησαν αστυνομικοί οι οποίοι εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, αλλά και τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Η 59χρονη που έπεσε θύμα άγρια δολοφονίας από τον αδελφό της στη Θεσσαλονίκη
Η 59χρονη που έπεσε θύμα άγρια δολοφονίας από τον αδελφό της στη Θεσσαλονίκη
Το διασμέρισμα στη Χαριλάου όπου εκτυλίχθηκε η δολοφονία της 59χρονης
Το διαμέρισμα στη Χαριλάου όπου εκτυλίχθηκε η δολοφονία της 59χρονης
Η πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη όπου ο 50χρονος δολοφόνησε την αδελφή του
Η πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη όπου ο 50χρονος δολοφόνησε την αδελφή του

Ο 50χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως. Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, δεν ανέφερε το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Ζητά να επικοινωνήσει με δικηγόρο. 

Γείτονας που μίλησε στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από αυτή την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο ΝΙΜΤΣ η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση του δέντρου στην Αθήνα - «Νομίζαμε πως πέθανε, έβγαζε αίμα από το στόμα»
«Πριν από έναν μήνα είχε πέσει ένα κλαρί και πήγε να πετύχει δύο τουρίστες, είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι αλλά κανείς δεν είχε κάνει κάτι», λέει στο newsit.gr επιχειρηματίας της περιοχής. «Το δέντρο έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων» απαντά ο δήμος Αθηναίων
Πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
12
Newsit logo
Newsit logo