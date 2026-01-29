Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στη Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία Νάσιου – Στο Γκριζάνο Τρικάλων η κηδεία της

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την Αναστασία Νάσιου, μία από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Κηδείες 5 εργαζόμενων στη «Βιολάντα»

Βουβός πόνος, οργή και αναπάντητα «γιατί» συνθέτουν το σκηνικό στο Γριζάνο Τρικάλων, όπου αυτή την ώρα τελείται η κηδεία της Αναστασίας Νάσιου, μίας εκ των πέντε γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (26.1.26).

​Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει στην εκκλησία του χωριού για την κηδεία της 56χρονης Αναστασίας που είχε επαναπατριστεί από τη Γερμανία και τους τελευταίους έξι μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έμελλε να βρει τραγικό θάνατο από την έκρηξη, που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από διαρροή προπανίου. Η Αναστασία αφήνει πίσω της σύζυγο και τρία παιδιά.

Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα οδύνης είχε πραγματοποιηθεί η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Στις 16:00 θα γίνει η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων. Αύριο, Παρασκευή, στις 11:30 το πρωί θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων και στις 14:00 της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.  

 

 

Κηδείες των 5 εργαζόμενων στη «Βιολάντα»
Στεφάνια για την κηδεία της Αναστασίας Νάσου

 

Το χωριό είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη. 

