Τραγωδία στη Βουλιαγμένη: 76χρονος σκότωσε στο ξύλο 82χρονο για μία ξαπλώστρα

Τραγική κατάληξη είχε ένας άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης, με τον έναν από τους δύο να χάνει τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός εκτυλίχθηκε στις 9:50 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην Ακτή Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος μαζί με μία 21χρονη φίλη του άρχισαν να τσακώνονται με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα.

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Από τον τσακωμό ο 82χρονος δέχτηκε σκληρή επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο κατά της 10:00, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και κατά τις 11:00 το πρωί κατέληξε.

Ο 76χρονος και η 21χρονη προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ακόμα έχει προσαχθεί και ένας 45χρονος ο οποίος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στην Ακτή Βουλιαγμένης.

Αναμένεται να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, αφότου συνταχθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.