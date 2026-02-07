Ελλάδα

Τραγωδία στη Χίο: Εικόνες από την αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα με στρατιωτικό αεροσκάφος

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο και θα νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 παιδιών που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο στη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά τους από το νησί στην Αθήνα.

Τα παιδιά, τα οποία επέβαιναν στη μοιραία βάρκα που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 15 άνθρωποι και τα τραυματιστούν περισσότεροι από 20 μετανάστες, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένας ανήλικος είναι ασυνόδευτος.

Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού έχει το ΕΚΑΒ, με επικεφαλής της αποστολής τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο. Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ /EUROKINISSI

Το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Εν αναμονή του επίσημου πορίσματος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι θάνατοι προήλθαν από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών το Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" στην Αθήνα που νοσηλεύονταν στη Χίο μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Στις 18:00 ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, καθώς και για διακίνηση μεταναστών.

Μέσω των συνηγόρων του, ο Μαροκινός αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι αναμένει μια δίκαιη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

