Χίο: Στο Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρονται 6 παιδιά μεταναστών από το πολύνεκρο ναυάγιο – Με πολλαπλά κατάγματα τα πέντε

Το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες
Ναυάγιο με μετανάστες στη Χίο

Στο  Παίδων Αγία Σοφία μετεφέρονται 6 παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο της Χίου μετά το πολύνεκρο ναύαγιο με τους μετανάστες.

Η μεταφορά των 6 ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ με αεροδιακομιδή.

Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Το απόγευμα του Σαββάτου (07.02.2026) αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Εν αναμονή του επίσημου πορίσματος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι θάνατοι προήλθαν από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Στις 18:00 ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, καθώς και για διακίνηση μεταναστών.

Μέσω των συνηγόρων του, ο Μαροκινός αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι αναμένει μια δίκαιη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

