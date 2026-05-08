Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος που ξυλοκόπησε άγρια 55χρονο ένοικο πολυκατοικίας

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στον Βόλο 48χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια έναν 55χρονο στην πυλωτή της πολυκατοικίας του θύματος τον περασμένο Φεβρουάριο και συνελήφθη τρεις μήνες αργότερα.

Σε βάρος του 48χρονου στον Βόλο ο οποίος χτύπησε με σίδερο τον 55χρονο ένοικο πολυκατοικίας, είχε αρχικά ασκηθεί δίωξη για ληστεία και βαριά σωματική βλάβη, ωστόσο η δεύτερη κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με τα gegonotanews.gr, ο 48χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε πρόθεση να ληστέψει το θύμα, αλλά περνούσε έξω από την πολυκατοικία όταν ο 55χρονος τον είδε από το μπαλκόνι και του ζήτησε να αποχωρήσει. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντάς του πως αν ήθελε να τον διώξει, να καλέσει την αστυνομία.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο 55χρονος κατέβηκε στην πυλωτή και του επιτέθηκε πρώτος, με τον ίδιο να ανταποδίδει τα χτυπήματα, όπως παραδέχθηκε και στην απολογία του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 48χρονος φέρεται να χτύπησε τον 55χρονο στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο, στη συνέχεια να του έκανε «κεφαλοκλείδωμα» και να τον άφησε λιπόθυμο στο έδαφος πριν τραπεί σε φυγή.

Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού, έπειτα από καταγγελία του θύματος, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Βόλου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γνωστός στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις.