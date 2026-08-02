Ελλάδα

Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Ψάθας
Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell
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Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Κυριακής 02.08.2026, όταν στην φωτιά της Ψάθας που ξεκίνησε να καίει πριν δύο ημέρες από τη Βοιωτία, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της Ψάθας, για τον εντοπισμό των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή που το ένα ελικόπτερο, «βρήκε» στον έλικα του δεύτερου ελικοπτέρου Bell που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού πάνω από την πυρκαγιά. Το ένα ελικόπτερο όπως φαίνεται στο βίντεο έπιασε φωτιά και έπεσε στη δασική περιοχή, με το άλλο ελικόπτερο να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση.

Λίγη ώρα αργότερα, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να αποκαταστήσει την επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο εναέριο μέσο συνέχιζε να αναζητείται, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 1 κινητή μονάδα. Οι τραυματίες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι τα πληρώματα και των δύο ελικοπτέρων εντοπίστηκαν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη του ενός πληρώματος έχουν τραυματιστεί, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του δεύτερου πληρώματος.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας νεκρός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες διευκρινίσεις για τις συνθήκες του περιστατικού ή την ταυτότητα του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

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