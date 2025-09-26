Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: «Πήγε να περάσει τον δρόμο και το αμάξι τον καβάλησε» λέει ο πατέρας του 10χρονου

«Πήγε να περάσει το δρόμο και το αμάξι το καβάλησε…» λέει συντετριμμένος στο newsit.gr ο πατέρας του 10χρονου μαθητή που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (25.9.25) έξω από το κατάστημα της οικογένειας στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Θλίψη, θρήνος και πένθος επικρατούν από χθες στη γειτονιά της 49 Μαρτύρων και στο δημοτικό σχολείο όπου φοιτούσε ο 10χρονος μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη στην Ηγουμενίτσα.

Ακόμη κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το κακό. Το παιδί έφυγε από το σχολείο στις 11:10 και πήγε να περάσει την διάβαση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

«Είναι δύσκολη η ώρα έχω και άλλα παιδάκια. Δεν ήμουν μπροστά, το μαγαζί μου ήταν ακριβώς απέναντι και πήγα να το βγάλω από τις ρόδες. Και εγώ και η μητέρα του ήμασταν μέσα στο κατάστημα και μας φώναξαν και πήγαμε», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του 10χρονου στο newsit.gr.

Ο χαροκαμένος πατέρας περιγράφει πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Απέναντι ακριβώς από το μαγαζί μου, στην διάβαση περνούσε τον δρόμο. Το αμάξι φταίει, τι το παιδί πετάχτηκε, διάβαση ήταν. Ούτε πατίνια ούτε τίποτα, το παιδί πήγε να περάσει και τον καβάλησε», αναφέρει ο πατέρας.

Λόγω του πένθους για τον τραγικό θάνατο του 11χρονου έχουν ακυρωθεί όλες οι εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες στην Ηγουμενίτσα.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή (26.9.25) στις 17:30 η ώρα στο Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στην Ηγουμενίτσα.