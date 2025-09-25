Ελλάδα

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής – Τον παρέσυρε ΙΧ επιστρέφοντας από το σχολείο

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε μια 58χρονη λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα με έναν 11χρονο μαθητή να χάνει τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25).

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή και συγκεκριμένα επί της οδού 49 Μαρτύρων.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του παιδιού.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» λέει κάτοικος της περιοχής
«Βγήκα έξω και είδα το παιδάκι να βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν. Οι γονείς του ήταν εκεί, ούρλιαζαν από τον πανικό τους και χτυπιόντουσαν» λέει στο newsit.gr ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής
Τροχαίο στην Ηγουμενίτσα 17
Newsit logo
Newsit logo