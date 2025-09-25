Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής – Τον παρέσυρε ΙΧ επιστρέφοντας από το σχολείο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα με έναν 11χρονο μαθητή να χάνει τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (25.9.25).

Ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού είχε φύγει από το σχολείο του στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας και απ’ ότι φαίνεται κατευθυνόταν προς το κατάστημα που έχει ο πατέρας του στην περιοχή και συγκεκριμένα επί της οδού 49 Μαρτύρων.

Λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του ο 11χρονος παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο άτυχος μαθητής αρχικά διακομίστηκε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του παιδιού.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί.