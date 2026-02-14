Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 54χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συμβάν ήταν παρών και συγγενικό πρόσωπο του άνδρα
Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου στην Ηλεία ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχαίας Ολυμπίας, αφού ο άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, ο 54χρονος έκανε εργασίες σε χωράφι στην Ηλεία, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Συγχωριανοί του τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο συμβάν ήταν παρών και συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου, που ενημέρωσε και τις αρχές.

Οι άνθρωποι που έφτασαν στο σημείο τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού και να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

