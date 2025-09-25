Τραγωδία στην Κίσσαμο Χανίων: Νεκρό τετράχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, το βράδυ της Πέμπτης (25.09.2025), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 4χρονο παιδί.

Το δυστύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Κίσσαμο, ενώ το 4χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Α.Τ. Κισάμου. Μάλιστα, το 4χρονο ήταν σοβαρά τραυματισμένο και έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες τόσο του ιατρικού προσωπικού όσο και των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την διακομιδή του, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Τα αίτια κάτω από τα οποία έγινε η τραγωδία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν.