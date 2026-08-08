Τραγωδία στην Πάρο: 4χρονος βρέθηκε νεκρός σε πισίνα

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάρο η τραγωδία με θύμα έναν 4χρονο που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα beach bar.

Ο 4χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα στο beach bar στην Πάρο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σύμφωνα με το cyclades24.gr. Δύο κοπέλες τον βρήκαν, ενώ ο μπάρμαν βούτηξε για να το σώσει, σύμφωνα με το Mega.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους διασώστες να καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί με ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Πάρου συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους, ήταν ήδη αργά. Το μικρό παιδί δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar και των γονιών του παιδιού.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.