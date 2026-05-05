Τραγωδία στην Πάτρα: 37χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε και πέθανε

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας, και όταν έφτασε στον χώρο του συσκευαστηρίου, κατέρρευσε ξαφνικά
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία στην Πάτρα όταν, το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026), κατέρρευσε και πέθανε ένας 37χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 37χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Σούλι Πατρών, έχασε ξαφνικά τη ζωή του ενώ πήγαινε για δουλειά σε συσκευαστήριο.

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας. Όταν έφτασε στον χώρο του συσκευαστηρίου, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκεί.

Παρά την κινητοποίηση, ο 37χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

