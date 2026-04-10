Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα που εγκλωβίστηκε από τη φωτιά στο διαμέρισμα – Ήταν μητέρα πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ

Από την φωτιά τραυματίστηκε η οικιακή βοηθός ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα
Φωτιά στην Πάτρα
Φωτιά στην Πάτρα / Thebest

Νεκρή ανασύρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα 92 ετών, μετά την φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη στο διαμέρισμα στην Πάτρα που ξέσπασε η φωτιά , ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε η οικιακή βοηθός της. Σύμφωνα με το thebest η άτυχη γυναίκα είναι η μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη.

Παράλληλα ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026), όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.

Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της δεν κρίνεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Αναπνευστικά προβλήματα για μικρό παιδί που μένει στην πολυκατοικία 

Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Στο σημείο είχαν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τον πυκνό καπνό να καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνη την πρόσβαση στους ανώτερους ορόφους.

Αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την εκκένωση του κτιρίου και τον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετή ώρα στους γύρω δρόμους.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

