Ελλάδα

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 14 ημερών – Είχε σοβαρά προβλήματα υγείας

Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία–νεκροτομή
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 14 ημερών, το οποίο κατέληξε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεογνό νοσηλευόταν από τη γέννησή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα για τον θάνατό του την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι το αγοράκι είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε από την πρώτη στιγμή σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούσαν συνεχή και εντατική παρακολούθηση.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει διαταχθεί νεκροψία–νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
132
126
98
97
Newsit logo
Newsit logo