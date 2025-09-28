Ελλάδα

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στον δρόμο προς την Ιτέα - Μία τραυματίας στο νοσοκομείο
Ανανεώθηκε πριν 39 λεπτά
Το σημείο του τροχαίου
Το σημείο του τροχαίου / flamis.gr

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων συνέβη μετά από τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Γαλαξίδι το απόγευμα της Κυριακής 28.09.2025.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο ένα από τα αυτοκίνητα, επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.

Το σημείο του τροχαίου
Το σημείο του τροχαίου / flamis.gr

Οι τρεις τραυματίες αφού απεγκλωβίστηκαν, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο με δύο από αυτούς να υποκύπτουν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.

Η σκηνή του τροχαίου
Η σκηνή του τροχαίου / nafpaktianews
Τροχαίο
Η σκηνή του τροχαίου / nafpaktianews

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το ένα όχημα και συγκεκριμένα αυτό με το ζευγάρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση τη Ναύπακτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία μέχρι το βράδυ - Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού
Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Καιρός 1
Newsit logo
Newsit logo