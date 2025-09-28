Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων συνέβη μετά από τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Γαλαξίδι το απόγευμα της Κυριακής 28.09.2025.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλαξιδίου, λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο ένα από τα αυτοκίνητα, επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός.

Οι τρεις τραυματίες αφού απεγκλωβίστηκαν, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο με δύο από αυτούς να υποκύπτουν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος το ένα όχημα και συγκεκριμένα αυτό με το ζευγάρι, το οποίο είχε κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση τη Ναύπακτο.