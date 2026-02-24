Τραγωδία στον Κηφισό: Νεκρός 74χρονος που έπεσε από πεζογέφυρα και παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 74 ετών πέφτοντας στο κενό από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Κηφισού τα ξημερώματα της Τρίτης (24.02.2026).

Ο άνδρας αφού έπεσε απο την πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισού στην συνέχεια παρασύρθηκε από ένα φορτηγό.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, μετά τη συμβολή με την Πέτρου Ράλλη.

Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και αστυνομία και για αρκετή ώρα έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα με την αστυνομία να ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.