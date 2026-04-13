Ελλάδα

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Σε σοβαρή κατάσταση ο 17χρονος συνεπιβάτης

Η μηχανή του ανήλικου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο 24χρονης
Νοσοκομείο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Με αίμα βάφτηκε άσφαλτος στους Παξούς, την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026) από τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, όταν ο 15χρονος πήγε βόλτα με μηχανή και έχοντας ως συνεπιβάτη τον 17χρονο φίλο του.

Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η μηχανή του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 17χρονος φίλος του από την άλλη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
90
69
47
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ισίν Καρατζά: Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια λέει ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα γιατί τραγούδησε εμβατήριο για την καταστροφή της Σμύρνης – «Θα το ξανάκανα»
«Επειδή το 2024 στην Κομοτηνή είπα "Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος" και τραγούδησα το “Στα βουνά της Σμύρνης ανθίζουν λουλούδια", απελαύνομαι αυτή τη στιγμή» υποστήριξε σε βίντεο η τραγουδίστρια
Η Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια Ισίν Καρατζά
16
Newsit logo
Newsit logo