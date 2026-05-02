Τρεις συλλήψεις για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών: Κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες

Αναζητούνται και άλλα άτομα - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία
Τρεις ημεδαπές, ηλικίας 25 και 23 ετών συνελήφθησαν το Σάββατο (25.04.2026) για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του Εφετείου Αθηνών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ. Αναζητούνται και άλλα άτομα που συμμετείχαν στον βανδαλισμό του Εφετείου Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι 3 κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε  4 καπέλα, 3 ιατρικές μάσκες και 3 αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 βαριοπούλες,
  • 2 αντιασφυξιογόνες μάσκες,
  • πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,
  • τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
  • 4 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι 3 συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

