Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε 4 οχήματα και συνελήφθη

Από την πορεία του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε αλλά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα οχήματα
Αυτοκίνητα

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 31χρονος που προκάλεσε τροχαίο το πρωί της Πέμπτης (28.08.2025) στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν γύρω στις 10:00 το πρωί, στην οδό Μαρίας Κάλλας στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός με το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας και χτύπησε πάνω σε 4 οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Για το τροχαίο ενημερώθηκε η αστυνομία όπου έσπευσε στο σημείο.

Από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε κανείς. Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

Πληροφορίες από thestival.gr

