Μύκονος: Υπάλληλος καταγγέλλει ξενοδοχείο για «μαύρες» πληρωμές, κάμερες με μικρόφωνα και γεύματα σε συσκευασίες γατοτροφής

Υπάλληλος ξενοδοχειακής μονάδας της Μυκόνου, μήνυσε τους υπευθύνους γιατί δεν κατέθεταν τα ένσημα, τον πλήρωναν και με «μαύρο» χρήμα, ενώ το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως του σέρβιραν το γεύμα του μέσα σε χρησιμοποιημένες συσκευασίες από γατοτροφή! Καταγγέλλει μάλιστα ότι οι υπεύθυνοι είχαν καλωδιώσει το ξενοδοχείο με τις κάμερες να καταγράφουν τα πάντα με κάποιους υπαλλήλους να διακινούν υλικό πελατών σε αστείες στιγμές και να γελάνε!

Το newsit.gr, παρουσιάζει τη μήνυση που κατέθεσε ο εργαζόμενος στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου, μέσω του δικηγόρου του Χρήστου Σκοτάνη και δηλώνει αποφασισμένος να φθάσει την υπόθεση μέχρι τέλους στα ελληνικά δικαστήρια καταθέτοντας τις επόμενες ημέρες και αγωγή σε βάρος του ξενοδοχείου της Μυκόνου.

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Τα δεδουλευμένα και τα «μαύρα»

Όλα ξεκίνησαν την 1η Μαΐου 2026 όταν όπως αναφέρει, «προσελήφθην από την ως άνω εταιρεία, δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με την ειδικότητα του συντηρητή και καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, με συμβατική λήξη την 26η Οκτωβρίου 2026. Στην αναγγελία ενάρξεως εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δηλώθηκαν μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.414,83 ευρώ, με αντίστοιχο ωρομίσθιο 8,49 ευρώ, και εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση σαράντα ωρών, με δηλωθέν ωράριο κατά την πρώτη ημέρα από 09:00 έως 16:00, η δε σύμβαση περιελάμβανε ρητώς τον όρο περί δυνατότητος πρόωρης καταγγελίας. Οι πραγματικώς συμφωνηθείσες μηνιαίες αποδοχές μου ανέρχονταν σε 1.800 ευρώ.

Εξ αυτών, ποσό 1.200 ευρώ μου καταβαλλόταν εμφανώς, μέσω του τραπεζικού μου λογαριασμού, ενώ επιπλέον ποσό 600 ευρώ μου καταβαλλόταν τοις μετρητοίς, εκτός μισθοδοσίας, χωρίς να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές και χωρίς να υπολογίζονται και να αποδίδονται επ’ αυτού οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι, στο τέλος εκάστου μηνός και το αργότερο έως την πέμπτη ημέρα του επομένου».

«Δείγμα» σαλάτας σε χρησιμοποιημένο δοχείο γατοτροφής!

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε την 21η Ιουνίου 2026 ήταν αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής του συγκεκριμένου εργαζόμενου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην μήνυση που κατέθεσε ο καταγγέλλων οι υπεύθυνοι του καταλύματος, τοποθέτησαν το μεσημεριανό του γεύμα σε χρησιμοποιημένο δοχείο γατοτροφής!

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«Η εταιρεία είχε αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση παροχής καθημερινού γεύματος στο προσωπικό της. Την 21.06.2026, όταν μετέβην να παραλάβω τη μερίδα που μου αναλογούσε, διαπίστωσα ότι αυτή είχε τοποθετηθεί εντός μικρού δοχείου, το οποίο προηγουμένως περιείχε τροφή γάτας της εταιρείας (σ.σ αναφέρεται η γνωστή εταιρεία) με γεύση κοτόπουλο και τυρί και από το οποίο είχαν ήδη τραφεί γάτες, χωρίς να είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν επρόκειτο για γάτες διαβιούσες στον χώρο του καταλύματος ή για άλλες. Διαμαρτυρήθηκα αμέσως προς τους εκπροσώπους της, παρόντων και συναδέλφων μου, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη, προσβλητική για την αξιοπρέπειά μου και αντίθετη προς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, και ζήτησα να μην επαναληφθεί».

Τον απέλυσαν γιατί διαμαρτυρήθηκε

Και όταν όπως είπε διαμαρτυρήθηκε, τον απέλυσαν: «Αυθημερόν, ολίγον μετά τη διαμαρτυρία μου, μου ανακοινώθηκε προφορικώς η απόλυσή μου. Την επομένη, 22.06.2026, απηύθυνα γραπτό μήνυμα προς τη νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας ζητώντας το επίσημο έγγραφο της καταγγελίας και τα δεδουλευμένα μου και επισημαίνοντας ρητώς ότι η απόλυσή μου, αμέσως μετά τη διαμαρτυρία μου για το γεύμα εντός συσκευασίας ζωοτροφής, ήταν προδήλως εκδικητική.

Η νόμιμη εκπρόσωπος, απαντώντας εγγράφως, αναγνώρισε ότι πρόκειται περί απολύσεως, δηλώνοντας «…μόλις στείλουν την απόλυσή σου θα σε ενημερώσουμε να περάσεις να υπογράψεις και να κανονίσουμε τα οικονομικά», συνέδεσε ρητώς τη λύση με τη διαμαρτυρία μου, δηλώνοντας: «Δεν μπορούσες να συνεχίσεις να εργάζεσαι μαζί μας μετά από αυτή σου τη συμπεριφορά και τα τόσα λόγια που είπες», και ομολόγησε ότι επρόκειτο για μονομερή εργοδοτική επιλογή, δηλώνοντας «Με απογοήτευσες, γιατί δική μου ήταν η επιλογή».

Στις 22.06.2026 και ώρα 16:54, υπεβλήθη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ η αναγγελία λήξεως της συμβάσεως, με την οποία η λύση χαρακτηρίστηκε ψευδώς ως «Συναινετική λύση της Σ.Ο.Χ. πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου», μολονότι ουδέποτε συνήνεσα σε λύση, ουδέποτε υπέγραψα ή αποδέχθηκα ηλεκτρονικώς σχετικό έγγραφο, το δε πεδίο υπογραφής του μισθωτού παραμένει κενό. Αντιληφθέντες το ελάττωμα, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανακάλεσαν την ως άνω αναγγελία την 23.06.2026 και ώρα 15:33 και, τέσσερα μόλις λεπτά αργότερα (ώρα 15:37), υπέβαλαν νέα, με την οποία η λύση χαρακτηρίστηκε, ψευδώς και πάλι, ως «Αυτοδίκαιη λύση λόγω παρόδου του συμφωνημένου χρόνου», μολονότι η συμβατική λήξη ήταν η 26.10.2026 και ουδεμία πάροδος συμφωνημένου χρόνου είχε επέλθει. Η ίδια μάλιστα αναγγελία αυτοαναιρερείται, αφού στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφει «Πρόωρη λύση σύμβασης».

Την 25.06.2026 μου κατεβλήθη ποσό 1.507,39 ευρώ με αιτιολογία «εξόφληση δεδουλευμένων και δώρου Χριστουγέννων, επιδόματος και αποζημιώσεως αδείας», υπολογισθέν επί των ψευδώς δηλωθεισών και όχι επί των πραγματικών αποδοχών μου».

Κάμερες με μικρόφωνα

Ο πρώην υπάλληλος καταθέτει και κάτι το οποίο προκαλεί οργή και προβληματισμό για την πολιτική που ακολουθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και αφορά στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων των πελατών. «Κατά τη διάρκεια της απασχολήσεώς μου διαπίστωσα ιδίοις όμμασι ότι στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτηρήσεως, με κάμερες τοποθετημένες σε διάφορα σημεία του καταλύματος, μεταξύ των οποίων και ο χώρος της κουζίνας, στον οποίο ευρισκόμουν εκ περιτροπής, μεταξύ των λοιπών χώρων της επιχειρήσεως, στο πλαίσιο της ενασκήσεως των καθηκόντων μου και εντός του οποίου ελάμβαναν χώρα συνομιλίες του προσωπικού, καθώς και χώροι κινήσεως και παραμονής των πελατών.

Μολονότι δεν είμαι σε θέση να υποδείξω μετά βεβαιότητος το σύνολο και τα ακριβή σημεία τοποθετήσεως των καμερών, προσκομίζω φωτογραφίες, παρατιθέμενες στις οποίες εμφαίνονται τρεις κάμερες καλύπτουσες μόνον τον χώρο του μπαρ, εκ των οποίων η μία είναι τοποθετημένη ακριβώς άνωθεν της μηχανής παρασκευής καφέ, σε ελάχιστη απόσταση από τη θέση εργασίας, ώστε να καταλαμβάνει εκ του σύνεγγυς το πρόσωπο και τις κινήσεις του εκάστοτε απασχολουμένου, γεγονός ενδεικτικό της πυκνότητος και της εντάσεως της επιτηρήσεως στο σύνολο των εγκαταστάσεων.

Εκ του τύπου δε των εμφαινομένων συσκευών, όπως αυτός δύναται ευχερώς να εξακριβωθεί και δια απλής διαδικτυακής αναζητήσεως των οικείων μοντέλων, προκύπτει ότι πρόκειται για κάμερες με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, φέρουσες ενσωματωμένο μικρόφωνο και, ως εκ τούτου, τεχνικώς ικανές όχι μόνο προς λήψη εικόνας αλλά και προς καταγραφή ήχου, ήτοι προς αποτύπωση σε υλικό φορέα των προφορικών συνομιλιών εργαζομένων και πελατών, χωρίς τη συναίνεσή τους και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση περί καταγραφής ήχου. Η ακριβής έκταση της επιτηρήσεως, τα σημεία τοποθετήσεως και η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταγραφής ήχου δύνανται να διαπιστωθούν πλήρως δια της αιτουμένης κατωτέρω κατασχέσεως και τεχνικού ελέγχου του συστήματος».

Γελούσαν με τα βίντεο των πελατών

Μάλιστα, όπως λέει κάποιοι διακινούσαν το υλικό με ατυχείς στιγμές των πελατών και γελούσαν σε βάρος τους. «Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να κυκλοφορούν και να διαδίδονται προς τρίτους σύντομα βίντεο, προερχόμενα από το ως άνω σύστημα, στα οποία απεικονίζονταν πελάτες του ξενοδοχείου να γλιστρούν και να πέφτουν ή σε άλλες στιγμές τους, οι οποίες παρουσιάζονταν ως δήθεν αστείες. Ουδέν εκ των βίντεο αυτών ευρίσκεται σήμερα στην κατοχή μου, πλην όμως έχω ιδία αντίληψη του φαινομένου, καθόσον έχω δει ιδίοις όμμασι ένα τουλάχιστον εξ αυτών.

Το υλικό αυτό, ήτοι αποσπάσματα καταγραφών του ως άνω συστήματος, εζήγετο, διατηρείτο και διεδίδετο προς διασκέδαση, κατά κατάφωρη προσβολή της προσωπικότητος, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εικονιζομένων προσώπων. Ο δε πλήρης προσδιορισμός του ποίος, πότε και ποιο ακριβώς.

Προς απόδειξη των ανωτέρω επικαλούμαι και προσκομίζω, άλλως θα προσκομίσω όποτε μου ζητηθεί: φωτογραφικό υλικό της συσκευασίας ζωοτροφής εντός της οποίας ετοποθετήθη η μερίδα του γεύματός μου, τα γραπτά μηνύματα που αντηλλάγησαν μεταξύ εμού και της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως, κάθε στοιχείο σχετικό με τα κυκλοφορούντα βίντεο, το οποίο έχει περιέλθει ή ήθελε περιέλθει σε γνώση μου».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντος κ. Χρήστος Σκοτάνης μιλώντας στο newsit.gr τονίζει πως: «Το γραφείο μας εκπροσωπεί εργαζόμενο σε ξενοδοχειακή μονάδα της Μυκόνου, ο οποίος απολύθηκε αυθημερόν, αμέσως μετά τη διαμαρτυρία του για τις συνθήκες σίτισης του προσωπικού. Άλλο όμως το να επιλέγει κανείς να ταΐσει ένα ζώο, να το χαϊδέψει ή να το αγκαλιάσει, και άλλο το να του σερβίρεται το γεύμα του σε συσκευασία από την οποία έχουν ήδη τραφεί ζώα. Το δεύτερο αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο δικηγόρος Χρήστος Σκοτάνης

Η προστασία του εργαζομένου που ασκεί νόμιμο δικαίωμά του είναι ρητή πρόβλεψη του Κώδικα Εργατικού Δικαίου. Έγκληση έχει ήδη κατατεθεί και η υπόθεση άγεται ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Η Μύκονος στηρίζεται στα χέρια χιλιάδων εργαζομένων, κανείς από αυτούς δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει.

Ο εντολέας μου διεκδικεί ό,τι δικαιούται με τα μέσα που προβλέπει ο νόμος και μόνο. Για κάθε εμπλεκόμενο ισχύει το τεκμήριο αθωότητας».