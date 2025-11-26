Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο – Στο 401 ο 39χρονος πυροτεχνουργός

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Το τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του στρατιώτη στη Ρόδο θα διαρκέσει από 26/11/2025 έως και 28/11/2025.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ σκοτώθηκε στο πεδίο βολής της Ρόδου μετά από λανθασμένη έκρηξη χειροβομβίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε τοποθετηθεί στη μονάδα, αφού είχε ολοκληρώσει το σχολείο των πυροτεχνουργών.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Από το τραγικό περιστατικό τραυματίστηκε και ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό άνω άκρου και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Διασωληνωμένος, με στρατιωτικό ελικόπτερο (σινούκ) μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Ρόδου στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών, μέσω της Κω, ο 39χρονος Επιλοχίας ΕΠΟΠ, ο οποίος τραυματίστηκε και ακρωτηριάστηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, από χειροβομβίδα που απασφάλισε στο πεδίο βολής των Αφάντου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου ένας 19χρονος συνάδελφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου, τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του, σταθεροποιώντας την αιμορραγία και δίνοντας το «πράσινο φως» να μεταφερθεί σε εξειδικευμένη μονάδα του 401 στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Αθήνα.

Η μεταφορά του έγινε μέσω Κω, αφού στο αεροδρόμιο Ρόδου δεν μπορεί να προσγειωθεί σήμερα αεροσκάφος, καθώς ο διάδρομος προσγείωσης είναι κλειστός, εξαιτίας προγραμματισμένων έργων.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος βρίσκεται σε καταστολή (διασωληνωνένος) ενώ όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, είχε καλή επαφή με το περιβάλλον. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, είναι αισιόδοξες πάντως και απομένει να επιβεβαιωθεί αν όντως έχει διαφύγει τον κίνδυνο από τη διάρκεια της νοσηλείας του στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Τα συλλυπητήρια Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας νωρίτερα εξέφρασε την θλίψη του στο άκουσμα της είδησης:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».

Το δυστύχημα συνέβη σε σημείο βολής, στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, την ώρα που οι στρατιώτες πραγματοποιούσαν προβλεπόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ρόδο, ο πατέρας του επαγγελματία οπλίτη που βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί της Τετάρτης , όταν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στο πεδίο βολής της Αφάντου εξερράγη χειροβομβίδα, μίλησε στο Creta24.

«Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηράκλειο. Μας είπαν πως θα ταξιδέψει αύριο από Ρόδο με C130», δηλώνει εμφανώς συντετριμμένος.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από το Τυμπάκι, είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο.

«Μου είπαν ότι έφυγε κατευθείαν» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 19χρονου

Η οικογένεια του νεαρού 19χρονου Ραφαήλ βυθίζεται στο πένθος, μην μπορώντας να πιστέψει πως ο ενθουσιασμός του παιδιού τους για την εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε ανείπωτη τραγωδία.

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, περιγράφει στο newsit.gr τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας μαζί του και τον ανυπόκριτο ενθουσιασμό που είχε ο γιος του για την άσκηση — μια άσκηση που αποδείχθηκε μοιραία.

Ο 19χρονος Ραφαήλ είχε φτάσει στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες πριν, ξεκινώντας με χαρά το νέο κεφάλαιο της ζωής του, έχοντας ως εφόδιο και το οικογενειακό του υπόβαθρο στην υπηρεσία.

Ο παππούς του, όπως αποκαλύπτει ο πατέρας, ήταν παλαιότερα πυροτεχνουργός και μάλιστα είχε υπηρετήσει στο ίδιο στρατόπεδο, γεγονός που έκανε τον νεαρό να νιώθει ακόμη μεγαλύτερη περηφάνια για την εκπαίδευση στην οποία έμπαινε.

«Ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε για την άσκηση…» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 19χρονου. «Το παλικάρι μου ήταν δεύτερη ημέρα στο στρατόπεδο, είχε πάει για ΕΠΟΠ και ήταν δεύτερη ημέρα και σήμερα θα πήγαινε για εκπαίδευση.

Ο παππούς του ήταν πυροτεχνουργός στην Κρήτη και παλαιότερα ζούσαμε στην Ρόδο, όπου στο ίδιο στρατόπεδο ήταν και ο παππούς του. Είχαμε μιλήσει σήμερα το πρωί και ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε για την άσκηση και εχθές το βράδυ που έφυγα και εγώ από Ρόδο, ήταν πολύ χαρούμενος.

Μου είχε πει ότι από εχθές θα είχαν βολές, αλλά εχθές δεν πρόλαβε. Το βράδυ που έφυγα από την Ρόδο μού είπε ότι θα πήγαιναν σήμερα το πρωί για να ρίξουν βολές με χειροβομβίδες και του είπα «θα πας και εσύ;». Και μου είπε «ναι, περιμένω πως και πως την στιγμή», και την έριξε και έφυγε…

Μου είπαν όταν έφυγε κατευθείαν, δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες, το απόγευμα θα πάω Ρόδο. Για την ώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αυτό που εύχομαι είναι να γλυτώσει το άλλο παιδί».

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, βυθισμένος στον πόνο, δεν αναζητά ευθύνες. Το μόνο που ζητά είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.