Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα μέσα στο Γαρδίκι για να βρει τροφή

Μια μεγαλόσωμη αρκούδα κάνει περίπατο το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) σε χωριό στα Τρίκαλα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η αρκούδα κινήθηκε σε δρόμους του χωριού στα Τρίκαλα ψάχνοντας τροφή και χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

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Η εμφάνισή της έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να αποφεύγουν να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης.