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Ελλάδα

Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα μέσα στο Γαρδίκι για να βρει τροφή

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι εμφανίσεις αρκούδων σε ορεινούς οικισμούς της Πίνδου γίνονται ολοένα και συχνότερες
Η αρκούδα κάνει βόλτες στο Γαρδίκι trikalavoice
Η αρκούδα κάνει βόλτες στο Γαρδίκι / trikalavoice
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Μια μεγαλόσωμη αρκούδα κάνει περίπατο το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) σε χωριό στα Τρίκαλα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η αρκούδα κινήθηκε σε δρόμους του χωριού στα Τρίκαλα ψάχνοντας τροφή και χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά.

Η εμφάνισή της έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να αποφεύγουν να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης.

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