Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες στη Γιαννιτσών

Το φορτηγό υπέστη υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
Φορτηγό που πήρε φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Photo / rthess.gr
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Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 22.07.2026, σε φορτηγό που βρισκόταν εν κινήσει στην περιοχή της Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rthess.gr, ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του φορτηγού που είχε τυλιχτεί στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καταλάβει τι είχε συμβεί, με τη φωτιά να φουντώνει.

Άμεσα αντέδρασαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες που υπήρχαν στο φορτηγό, αλλά και πυροσβεστήρες από παρακείμενα καταστήματα, τα οποία ήταν εκείνη την ώρα ανοιχτά.

Φορτηγό που πήρε φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Photo / rthess.gr

Στο σημείο έφτασε άμεσα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσβησε εντελώς τη φωτιά, ενώ εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τους ιμάντες του οχήματος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Το φορτηγό υπέστη υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ο οδηγός κλήθηκε για κατάθεση στην Πυροσβεστική.

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