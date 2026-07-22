Καύσωνας: Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού – Ανοίγει μετά τις 5

Οι ακραίες θερμοκρασίες της σημερινής ημέρας (22.07.2026) τις επόμενες ώρες σε όλη τη χώρα, έχει χτυπήσει «κόκκινο» συναγερμό σε αρκετές περιοχές της χώρας για την ομαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων.

Λόγω της επικινδυνότητας της ημέρας και με τον καύσωνα να φτάνει τους 43 βαθμούς στην Κρήτη, για δεύτερη διαδοχική ημέρα σήμερα Τετάρτη (22.07.2026) τίθεται σε ισχύ προσωρινή αναστολή λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η είσοδος στον χώρο διακόπηκε στις 12:00 το μεσημέρι και αναμένεται να επιτραπεί εκ νέου στις 17:00, όταν οι συνθήκες ζέστης προβλέπεται να έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται καθιστούν αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας για τους επισκέπτες

Μάλιστα, την Τρίτη το μεσημέρι (21.07.2026) δύο επισκέπτες λιποθύμησαν εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μία γυναίκα που είχε επισκεφτεί την Κνωσό περίπου 55 ετών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία εξαιτίας του καύσωνα και λιποθύμησε.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αρχαιολογικού χώρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.