Μαίρη Λίντα: Την Παρασκευή στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών η κηδεία – Η τελευταία επιθυμία της

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, την ερχόμενη Παρασκευή (24.07.2026) θα ειπωθεί το τελευταίο «αντίο» στην Μαίρη Λίντα. Η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και τους αγαπημένους της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, που άφησε σπουδαία μουσική παρακαταθήκη αναμένεται να ταφεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως η Μαίρη Λίντα είχε ζητήσει ως τελευταία επιθυμία, η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών.

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Άλλωστε εκεί είχε επιλέξει να μείνει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Έτσι, η κηδεία της θα γίνει στο εκκλησάκι του Γηροκομείου ενώ η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και προσώπων από την μουσική και πολιτική σκηνή.

Το «αντίο» του Γηροκομείου Αθηνών

Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για τον θάνατο της Μαίρης Λίντα:

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«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «”καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού”».