Ελλάδα

Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε τον αδερφό του μετά από καυγά

Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ο δράστης συνελήφθη
ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Μυστήριο αποτελεί η απόφαση ενός ηλικιωμένου στα Τρίκαλα να πυροβολήσει τον αδερφό του μετά από άγριο καυγά που είχαν μεταξύ τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6/2026) στα Τρίκαλα και είχε δυστυχώς αιματηρό αποτέλεσμα, αφού ο ηλικιωμένος, ηλικίας άνω των 80 ετών, όπως και ο αδερφός του, άνοιξε πυρ και πυροβόλησε τον άλλον με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

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Ελλάδα
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