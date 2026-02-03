Ελλάδα

Τρίκαλα: Τροχαίο με 4 τραυματίες μοναχούς του Αγίου Όρους στον Ε65 – Ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση

Ο βαριά τραυματίας ιερομόναχος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αφού φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Τροχαίο στον Ε65 με τέσσερις τραυματίες ιερομόναχους του Αγίου Όρους

Τέσσερις ιερομόναχοι του Αγίου Όρους τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε στα Τρίκαλα στον Ε65. Ο ένας ιερομόναχος είναι τραυματισμένος βαριά και έχει διακομιστεί στη Λάρισα.

Και οι τέσσερις ιερομόναχοι που τραυματίστηκαν στο τροχαίο που συνέβη στον Ε65 στα Τρίκαλα είναι μοναχοί κελιού της ιεράς μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, ο ένας εκ των τεσσάρων ιερομόναχων, περίπου 40 ετών που είναι βαριά τραυματισμένος, διασωληνώθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αφού φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι άλλοι τρεις ελαφρά τραυματίες είναι γενικά σε καλή κατάσταση και γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τέσσερις ιερομόναχοι είχαν προορισμό τα Μετέωρα κι από κει στο Άγιον Όρος.

Ελλάδα
