Τρίκαλα: Χειροπέδες σε 3 περιπτεράδες μετά την αυστηροποίηση του νόμου για πώληση αλκοόλ ή τσιγάρων σε ανήλικους

Τρεις περιπτεράδες συνελήφθησαν στα Τρίκαλα επειδή πούλησαν τσιγάρα σε ανήλικους. Όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (08.02.2026), πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στα Τρίκαλα πέρασαν χειροπέδες σε τρεις ιδιοκτήτες περιπτέρων της περιοχής αφότου διέθεσαν τσιγάρα σε ανήλικους.

Σε βάρος των δύο ανδρών και της μίας γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πούλησαν συνολικά τρία πακέτα τσιγάρα σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.

Τα πακέτα τσιγάρων κατασχέθηκαν.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι θα ενταθούν μετά και τη νέα αυστηρότερη νομοθεσία για τη διάθεση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.