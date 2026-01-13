«Τρίτη και 13»: Οι 4 λόγοι που κάποιοι τη θεωρούν γρουσούζικη μέρα

Η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη μέρα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε αρκετούς ισπανόφωνους λαούς. Αντίθετα, οι Αγγλοσάξονες αλλά και οι Αμερικάνοι, θεωρούν γρουσούζικη μέρα την Παρασκευή και 13.

Η κακή φήμη για την Τρίτη και 13, έχει τις ρίζες της τόσο στην αριθμολογία όσο και στην ιστορία. Η Τρίτη θεωρείται αρνητική μέρα, καθώς στην ορθόδοξη παράδοση είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Οθωμανούς (29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη). Ο αριθμός 13, από την άλλη, θεωρείται γενικά άτυχος σε πολλές κουλτούρες, καθώς ακολουθεί τον “τέλειο” αριθμό 12 και θεωρείται ότι φέρνει ανατροπές και ατυχίες.

Την Τρίτη και 13, πολλοί αποφεύγουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, να ξεκινήσουν νέα εγχειρήματα ή ακόμα και να ταξιδέψουν. Κάποιοι δεν παντρεύονται ή δεν υπογράφουν συμβόλαια, ενώ άλλοι απλώς προσπαθούν να περάσουν τη μέρα όσο πιο ήσυχα γίνεται.

Η φοβία όσων θεωρούν την Τρίτη και 13 γρουσούζικη μέρα, βασίζεται σε συγκεκριμένες θεωρίες:

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 29 του Μάη 1453. Η μέρα ήταν Τρίτη, ενώ το άθροισμα των ψηφίων της χρονιάς βγάζει το νούμερο «13». Για όσους πιστεύουν στα ζώδια, την Τρίτη ο Άρης φέρεται να είναι «κυρίαρχος» πλανήτης, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όταν αυτός «συγκυριαρχεί» με τον Κρόνο. Καθώς κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς μέσα στο 24άωρο συμβαίνει αυτό, αντιμετωπίζεται όλη η μέρα σαν «γρουσούζικη». Σύμφωνα με την παράδοση, ο μυστικός δείπνος του Ιησού Χριστού με τους μαθητές του είχε 13 άτομα (οι 12 μαθητές + ο Χριστός), και τον ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα. Ο αριθμός 13 «σπάει» την υποτιθέμενη αρμονία του 12: 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι άθλοι του Ηρακλή, οι φυλές του Ισραήλ, οι προαναφερθέντες μαθητές του Χριστού / απόστολοι, τα Ευαγγέλια, η βάση του δεκαδικού συστήματος (ντουζίνα) κλπ.

Παρά τις δεισιδαιμονίες, η Τρίτη και 13 δεν διαφέρει ουσιαστικά από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Οι προλήψεις αυτές αποτελούν μέρος της λαϊκής παράδοσης και της ανάγκης των ανθρώπων να εξηγήσουν τα ανεξήγητα ή να αποδώσουν τις ατυχίες σε κάτι “υπερφυσικό”.

Στο στόχαστρο αυτής της ημέρας βρίσκεται αδίκως και σχεδόν πάντοτε η μαύρη γάτα, ένα θύμα μιας μακράς και αδικαιολόγητης προκατάληψης, η οποία θεωρείται από πολλούς κακός οιωνός και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αλλάζουν δρόμο, όταν διασταυρωθούν με μία.

Στην Αγγλία και την Ιρλανδία θεωρούνται σύμβολα καλοτυχίας. Για παράδειγμα οι Σκωτσέζοι πιστεύουν ότι αν εμφανιστεί μια μαύρη γάτα σε ένα σπίτι, αυτό σημαίνει ευημερία. Επίσης στη Βρετανία θεωρείται ότι οι νεόνυμφοι που έχουν μια μαύρη γάτα στο σπίτι τους θα ζήσουν μαζί ευτυχισμένοι για πολλά χρόνια, καθώς η γάτα τους θα τους προστατεύει από τα κακά πνεύματα.