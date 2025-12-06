Τρόλεϊ: Ξεκινά την Κυριακή στον Πειραιά το ξήλωμα του δικτύου – «Οικονομικότερη λύση τα ηλεκτρικά λεωφορεία»

Τέλος εποχής από αύριο (07.12.205) στα τρόλεϊ που υπηρέτησαν ολόκληρη την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Αρμόδια συνεργεία θα ξεκινήσουν από την Κυριακή τις διαδικασίες αποξήλωσης του δικτύου σε όλον τον Πειραιά καθώς στην θέση τους θα μπουν ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης διευκρίνισε πως το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε περίπου 5,5 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο των τρόλεϊ ενώ «επιστρατεύοντας» τα ηλεκτρικά λεωφορεία θα εξοικονομεί περίπου 3 ευρώ.

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα», τονίζει.

«Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο. Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ».

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αναφέρει πως «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για το πρόβλημα της κίνησης» δηλώνοντας «η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι και, κατ’ επέκταση, να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή στους δρόμους».

Ο σχεδιασμός του υπουργείου για το «λίφτινγκ» των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, κινείται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις- μέτωπα, όπως νέοι συρμοί και ανάταξη παλαιότερων στο μετρό, αντικατάσταση σιδηροτροχιάς στις γραμμές 2&3, συχνά δρομολόγια, ανακαίνιση συρμών της γραμμής 1 του μετρό, ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, στις αρχές του 2026, 1.000 νέα οχήματα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, προσλήψεις οδηγών.

Για το τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει «η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση του σιδηροδρόμου. Ξαναβάζουμε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη και δημιουργούμε έναν διάδρομο που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της ασφάλειας».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη

ΕΡ: Κύριε Υπουργέ, επιστρέψατε, χθες, από τις Βρυξέλλες όπου υπογράφηκε το τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Διάδρομο Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου. Τι ακριβώς συζητήθηκε και ποια είναι η σημασία αυτής της συμφωνίας για τη χώρα μας και για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα;

ΑΠ: Λίγες μέρες μετά τις πολύ σημαντικές υπογραφές για τα ενεργειακά ζητήματα οι οποίες αναβαθμίζουν τον ρόλο της χώρας μας στις διεθνείς πρωτοβουλίες, προχωράμε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία στον τομέα των μεταφορών. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε στις Βρυξέλλες, παρουσία του Επιτρόπου κ. Τζιτζικώστα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την καθοριστική συμβολή του, αποτελεί μια στρατηγική δέσμευση τριών χωρών για τη δημιουργία ενός ενιαίου άξονα που θα ενώνει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη.

Το πιο ουσιαστικό όμως είναι ότι η Ελλάδα βγαίνει από την απομόνωση του σιδηροδρόμου. Επανασυνδέουμε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τη Σόφια, το Ρούσε, την Κωνστάντζα και το Βουκουρέστι. Δεν είναι απλώς σημεία στον χάρτη, είναι πόλεις που για αιώνες καθόρισαν την οικονομική και κοινωνική ζωή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και τώρα θα μπορούν να το ξανακάνουν με ασφάλεια, ταχύτητα και με ευρωπαϊκά πρότυπα που εγγυώνται αξιοπιστία.

Παράλληλα, η επιτάχυνση των έργων δίνει στον διάδρομο μια κρίσιμη νέα διάσταση: τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης στρατιωτικού εξοπλισμού σε ώρες αντί για εβδομάδες. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε γεωπολιτικά την πατρίδα μας και η Ευρώπη σταματά την εξάρτησή της από τα στενά του Βοσπόρου.

Με απλά λόγια, ξαναβάζουμε την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη και δημιουργούμε έναν διάδρομο που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και της ασφάλειας.

ΑΠ: Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για το πρόβλημα της κίνησης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύουμε συνεχώς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ώστε το κράτος να προσφέρει στους πολίτες μια αξιόπιστη και σύγχρονη υπηρεσία μετακίνησης. Η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να πείσουμε τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο στο σπίτι και, κατ’ επέκταση, να αποτυπωθεί αυτή η αλλαγή στους δρόμους. Γι’ αυτό και προχωράμε έργα σε 3 μέτωπα.

Στο μετρό προχωράμε στην προμήθεια νέων συρμών και στην ανάταξη παλαιότερων. Αυτό σημαίνει ότι έως το φθινόπωρο του 2026 θα μπορούμε να μειώσουμε τη χρονοαπόσταση από τα 4 λεπτά σε λίγο πάνω από τα 3 λεπτά, εξυπηρετώντας σημαντικά περισσότερους επιβάτες. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, υλοποιείται έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιάς 32 χλμ. στις Γραμμές 2 και 3. Με την ολοκλήρωσή του, θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στις βραδυπορίες που συχνά εφαρμόζονται. Εξίσου καθοριστική, σε βάθος χρόνου, θα είναι και η παράδοση της Γραμμής 4, η οποία προχωρά με σταθερό ρυθμό.

Στον ηλεκτρικό, ανακαινίζουμε πλήρως 14 συρμούς, που θα αποκτήσουν νέα μηχανολογικά συστήματα, κλιματισμό και πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ. Θα αρχίσουν να παραδίδονται εντός του 2026, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις χρονοαποστάσεις στον ΗΣΑΠ. Παράλληλα, επενδύουμε στην καθημερινή εμπειρία του επιβάτη μέσω της επιχείρησης «Καθαρή Γραμμή».

Στα λεωφορεία εκσυγχρονίζουμε τον στόλο: στις αρχές του 2026, 1.000 νέα οχήματα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό σημαίνει λιγότερες βλάβες, λιγότερες καθυστερήσεις και άρα μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ταυτόχρονα προσλαμβάνουμε 300 νέους οδηγούς και επαναφέρουμε στο τιμόνι τους ανενεργούς ώστε να πυκνώσουμε τα δρομολόγια. Δρομολόγια που θα εκτελούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα διότι “καθαρίζουμε” επιτέλους τις λεωφορειολωρίδες με κάμερες λεωφορείων που μπαίνουν σε λειτουργία.

ΕΡ: Μετά από σχεδόν 70 χρόνια στους δρόμους, τα τρόλεϊ της Αθήνας μπαίνουν σε «τροχιά αποστρατείας». Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα;

ΑΠ: Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Υπήρξαν ένα μέσο που σημάδεψε την καθημερινότητα της πόλης σε μια εποχή όπου οι επιλογές ήταν περιορισμένες και η τεχνολογία διαφορετική. Σήμερα, όμως, η Αθήνα έχει άλλες ανάγκες. Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο.

Γι’ αυτό προχωράμε σε μια οργανωμένη μετάβαση από αύριο που ξεκινάει η αποξήλωση του δικτύου από τον Πειραιά, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 18 μηνών για τις εργασίες. Οι γραμμές δεν αλλάζουν· αλλάζει μόνο η τεχνολογία που τις εξυπηρετεί. Στις μεγάλες ευθείες των κεντρικών αξόνων το δίκτυο θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί με όλο τον διαθέσιμο στόλο, ώστε να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Στις υπόλοιπες γραμμές περνάμε σε ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και οχήματα τεχνολογίας IMC, γιατί είναι οικονομικότερα, πιο ευέλικτα και πιο φιλικά προς τις ανάγκες του επιβάτη.

Η ιστορία των τρόλεϊ αξίζει σεβασμό και θα τον δείξουμε. Αλλά η ευθύνη μας σήμερα είναι η επόμενη μέρα: ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα.

ΕΡ: Πέρα από τις τεχνικές και επιχειρησιακές αλλαγές, ποιο είναι το οικονομικό όφελος για το κράτος από τη μετάβαση από τα τρόλεϊ στα νέα μέσα ηλεκτροκίνησης;

ΑΠ: Η οικονομική διάσταση αυτής της μετάβασης είναι εξίσου σημαντική με την επιχειρησιακή. Σήμερα, το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με ένα ηλεκτρικό λεωφορείο νέας γενιάς: για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ. Πρόκειται για μια διαφορά που δεν μπορεί να αγνοηθεί από ένα σύγχρονο σύστημα μεταφορών.

Παράλληλα, η συντήρηση και η αντικατάσταση του εναέριου δικτύου των 143 χιλιομέτρων απαιτεί τεράστιους πόρους. Με το σχέδιο που εφαρμόζουμε, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ μόνο από το σκέλος των καλωδίων, που θα μειωθούν κατά 70% από 143 σε 44 χιλιόμετρα. Με απλά λόγια, επενδύουμε σε μια υποδομή που κοστίζει λιγότερο, λειτουργεί καλύτερα και απελευθερώνει πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν στη βελτίωση των δρομολογίων και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Επιπλέον, η αναντιστοιχία κόστους-απόδοσης είναι εμφανής και στην προμήθεια οχημάτων: η τιμή για δύο νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη κάλυψη δρομολογίων με τον ίδιο προϋπολογισμό.

Συνολικά, η επιλογή αυτή δεν είναι μόνο τεχνικά ορθή, είναι οικονομικά υπεύθυνη και επιτρέπει στο σύστημα να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί με τρόπο βιώσιμο, προς όφελος των φορολογούμενων και των επιβατών.

ΕΡ: Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό προσλήψεων οδηγών στην ΟΣΥ έχετε ανακοινώσει πως οι νέοι οδηγοί θα έχουν καλύτερες απολαβές, όπως και οι υπάρχοντες οδηγοί. Που θα κυμανθούν;

ΑΠ: Προχωράμε σε μια νέα, σημαντική και οριζόντια αύξηση αποδοχών για όλους τους οδηγούς της ΟΣΥ, παλιούς και νέους, μέσω της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ακριβές ποσό της αύξησης θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Η αξιοπιστία των δρομολογίων κρίνεται καθημερινά από τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι. Ο οδηγός είναι αυτός που κρατά το σύστημα όρθιο, που διαχειρίζεται την κίνηση, που εξυπηρετεί τον επιβάτη και που καθορίζει στην πράξη την ποιότητα των συγκοινωνιών.

Για αυτό επενδύουμε σοβαρά και στην εκπαίδευση. Η ΟΣΥ ιδρύει νέα σχολή οδηγών, ώστε οι νέοι οδηγοί να αποκτούν δωρεάν το επαγγελματικό τους δίπλωμα, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν για πέντε χρόνια στο τιμόνι. Με αυτά τα μέτρα καλούμε όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες οδηγοί να έρθουν στην ΟΣΥ, γιατί πλέον τους προσφέρουμε ένα καθαρό πλαίσιο, καλύτερες απολαβές και πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Η νέα σχολή δεν είναι απλώς μια διευκόλυνση· είναι η βάση για έναν σύγχρονο, οργανωμένο κλάδο οδηγών, με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και σταθερότητα στο επάγγελμα.

ΕΡ: Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ: η χρονιά που πέρασε ήταν χρονιά μεγάλων αλλαγών και στον τομέα τις οδικής ασφάλειας — έναν τομέα που παραμένει ανοιχτή πληγή. Τις είναι ο απολογισμός τις και πώς αξιολογείτε τις παρεμβάσεις που υλοποιήσατε;

ΑΠ: Κοιτάξτε, στον τομέα της οδικής ασφάλειας κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με θριαμβολογίες. Είναι ένας χώρος με βαθύ ανθρώπινο πόνο και τεράστια ευθύνη. Αυτό που μπορώ να πω με καθαρή συνείδηση είναι ότι φέτος έγινε η πιο συστηματική προσπάθεια των τελευταίων δεκαετιών.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι ένα ακόμη νομοθέτημα, είναι μια προσπάθεια να αλλάξουμε συμπεριφορές, να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στις ποινές, να σταματήσει η ατιμωρησία. Το 24ωρο μετρό τα Σάββατα έβγαλε κόσμο από το τιμόνι τις ώρες που είναι οι πιο θανατηφόρες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Οι κάμερες και η ψηφιακή επιτήρηση δεν μπήκαν για να «γράφουν» πρόστιμα, αλλά για να προλαμβάνουν κινδύνους, να μειώνουν τις ταχύτητες, να μεγαλώνουν την απόσταση ανάμεσα σε έναν απλό λάθος χειρισμό και μια τραγωδία. Η αστυνόμευση ενισχύεται με σχέδιο, όχι με αποσπασματικές κινήσεις.

Ταυτόχρονα, κάτι που για εμένα έχει ξεχωριστή σημασία: υλοποιούμε αιτήματα των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στον δρόμο. Για χρόνια τα ζητούσαν και κανείς δεν τα είχε ακούσει πραγματικά. Τώρα γίνονται πολιτική πράξη. Σημαντικότερο εξ αυτών είναι η μετατροπή της εγκατάλειψης σε κακούργημα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της δουλειάς: να κοιτάς αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια και να μπορείς να τους πεις ότι κάτι αλλάζει.

Τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι φέτος θα έχουμε σημαντική μείωση νεκρών σε σχέση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι σώθηκαν άνθρωποι και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν είναι λόγος για χαρά. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε για μια στιγμή τις οικογένειες που φέτος έχασαν τους δικούς τους. Οφείλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και τη συνείδησή μας στον δρόμο, εκεί όπου τα λάθη δεν τα πληρώνουμε μόνο εμείς.