Βριλήσσια: Οδηγός επιτέθηκε σε ηλικιωμένη για μία παρατήρηση – «Του είπα να προσέχει και με έσπρωξε, πονάω πολύ»

Επίθεση στη μέση του δρόμου δέχτηκε μια 76χρονη που κινούνταν πεζή στα Βριλήσσια, επειδή έκανε παρατήρηση σε έναν οδηγό για το πώς κινούνταν με το όχημά του.

Όλα συνέβησαν στα Βριλήσσια, όπου η 76χρονη γυναίκα διαπληκτίστηκε με τον 44χρονο οδηγό, ο οποίος κατά την διάρκεια έντονης λογομαχίας, την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη. Η ηλικιωμένη μιλώντας στο Mega, μέσα από το νοσοκομείο, περιέγραψε τα δραματικά λεπτά που έζησε μαζί με την ξαδέλφη της, όταν επιχείρησαν να διασχίσουν την οδό Αίαντος.

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«Δε σταμάτησε, βλέπει δύο γυναίκες μεγάλες να περπατάνε να διασχίζουν τον δρόμο και βγαίνει από το στενό του πρώην ταχυδρομείου, χωρίς να πατήσει φρένο, χωρίς να κορνάρει, χωρίς τίποτα με όλη τη φόρα που είχε.

Του λέω “σιγά ρε άνθρωπε θα μας πάρεις σβάρνα”, γιατί μου λέει “σου έκανα τίποτα;” Όχι του λέω, “ήταν ανάγκη να μου κάνεις για να στο πω; Πρόσεχε λιγάκι βλέπεις είμαστε δύο γυναίκες και οι δύο μεγάλες και περπατάμε στη μέση του δρόμου περίμενε δε θα χάσεις τίποτα”», είπε αρχικά η γυναίκα.

Σύμφωνα με την ίδια, τότε ο 44χρονος βγήκε από το όχημα και φέρεται να επιτέθηκε στην ηλικιωμένη.

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«Κατεβαίνει κάτω μου ρίχνει μία σπρωξιά, την πρώτη τη γλίτωσα μετά του έριξα τα “γαλλικά” και μου έδωσε μία πιο δυνατή και έπεσα κάτω στο δρόμο. Ήρθε κόσμος ειδοποιήθηκε το εκατό, το εκατό τον μάντρωσε είναι μέσα ακόμη», πρόσθεσε η 76χρονη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 44χρονο δράστη, για σωματική βλάβη σε βάρος της ηλικιωμένης, η οποία όπως είπε, υποφέρει από τους πόνους.

«Πονάω πάρα πολύ και περιμένω πότε θα μου κάνουν μία μαγνητική ακόμα για να δω πότε θα με διώξουνε να πάω στο σπιτάκι μου. Είμαι στο Υγεία ακόμη από χθες.

Έχω σπάσει τον πρώτο οσφυϊκό σπόνδυλο, θα μου βάλουνε τώρα μία ζώνη έχει παραγγελθεί, είναι μία ταλαιπωρία και αρκετά μεγάλη και για τους μεγάλους ανθρώπους, δεν είναι ό,τι καλύτερο», τόνισε η γυναίκα.

Οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή ενώ συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του σοβαρού περιστατικού.