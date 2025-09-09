Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό στη Βουλιαγμένης – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τις 23:00, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης έγινε όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα στα φανάρια της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

Για τις ανάγκες της επιχείρησης, και μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο τραυματίας είναι εκτός κινδύνου.