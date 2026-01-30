Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τελευταία πράξη του δράματος 2 δυο κηδείες σήμερα και 5 αύριο

Σήμερα θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και 'Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας
Νεκροφόρα μεταφέρει μια από τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ
Νεκροφόρα μεταφέρει μια από τις σορούς των οπαδών του ΠΑΟΚ \ Φωτογραφία: Eurokinissi

Η τελευταία πράξη του δράματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία θα παιχτεί σήμερα και αύριο.

Μετά τις σπαρακτικές σκηνές στο αεροδρόμιο και στην Τούμπα όπου οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ πήγαν στο γήπεδο της αγαπημένη τους ομάδας έφτασε ώρα για τις κηδείες του. 

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και ‘Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.

Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται από χθες δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο χθεσινοβραδινό ματς απέναντι στη Λιόν.

Όπως ενημέρωσε, χθες το απόγευμα, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγα 24ωρα πριν.

