Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: «Τι έκανα;» ούρλιαζε ο ανήλικος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου – Θρήνος για το 15χρονο θύμα

Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η Λούτσα από τον τραγικό χαμό του 15χρονου παιδιού, στο τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026) με τους κατοίκους της Λούτσας να ακούν τον εκκωφαντικό θόρυβο από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στο δέντρο και να ειδοποιούν αμέσως ΕΚΑΒ και αστυνομία. Όπως αποδείχθηκε, οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου ήταν ένας 15χρονος, ενώ συνεπιβάτες επίσης δύο 15χρονοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr από το σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο δέντρο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τι έκανα; Τι έκανα;» φαίνεται πως ούρλιαζε ο οδηγός όταν κατάλαβε το τι έχει συμβεί, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

«Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο», αποκάλυψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Από την πρόσκρουση, άφησε την τελευταία του πνοή ο 15χρονος ενώ οι υπόλοιποι δύο, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι καλά στην υγεία τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρουν εξιτήριο.

Υπάρχουν αναφορές μάλιστα για το ότι ο 15χρονος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το μοιραίο αυτοκίνητο. Ο οδηγός είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του οχήματος από τους γονείς του για να κάνει βόλτα με τους φίλους του, στους δρόμους της Λούτσας. Δεν περίμενε πως αυτό θα στοιχίσει τη ζωή στον φίλο του.