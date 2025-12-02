Ελλάδα

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής

Ο μοτοσικλετιστής εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, καθώς ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στα Χανιά την Τρίτη (02.12.2025). Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο συνέβη στη διασταύρωση Αγίας Μαρίνας στα Χανιά όταν ο αναβάτης μίας μηχανής συγκρούστηκε με όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο μοτοσικλετιστής εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, καθώς ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο ατύχημα πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε.

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά

Στον τόπο του περιστατικού έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός» - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τις 72 ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας
Καιρός
Δράστες ξήλωσαν τη μαρμάρινη πλάκα που είχε τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες
Οι δράστες εξαφάνισαν την πλάκα αλλά η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, που ήταν υπεύθυνη για αυτήν ενημέρωσε ότι θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο
Θεσσαλονίκη πλάκα
Newsit logo
Newsit logo