Τροχαίο με έναν νεκρό στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς: Ο δρόμος ήταν κλειστός λόγω μπλόκων

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Θηβών–Λιβαδειάς όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν νταλίκα που οδηγούσε 42χρονος αναγκάστηκε να μπει στον παράδρομο λόγω εκτροπής από τα μπλόκα. Καθώς κινούνταν, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι ο δρόμος δεν ήταν φωτισμένος και το φορτηγό, με ρυμουλκό, ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στο δυστύχημα.

Ο 42χρονος οδηγός της νταλίκας συνελήφθη, ενώ διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Οι αρχές έχουν παραγγείλει νεκροψία–νεκροτομή για το θύμα.