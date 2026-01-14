Ελλάδα

Τροχαίο με έναν νεκρό στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς: Ο δρόμος ήταν κλειστός λόγω μπλόκων

Το δυστύχημα συνέβη όταν νταλίκα που οδηγούσε 42χρονος αναγκάστηκε να μπει στον παράδρομο λόγω εκτροπής από τα μπλόκα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 41χρονος, ο οποίος και έχασε τη ζωή του
τρακτέρ αγροτών
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026) στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Θηβών–Λιβαδειάς όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν νταλίκα που οδηγούσε 42χρονος αναγκάστηκε να μπει στον παράδρομο λόγω εκτροπής από τα μπλόκα. Καθώς κινούνταν, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται ότι ο δρόμος δεν ήταν φωτισμένος και το φορτηγό, με ρυμουλκό, ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στο δυστύχημα.

Ο 42χρονος οδηγός της νταλίκας συνελήφθη, ενώ διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Οι αρχές έχουν παραγγείλει νεκροψία–νεκροτομή για το θύμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
133
114
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καρέ καρέ οι κινήσεις της 16χρονης Λόρα δυο μέρες μετά την άφιξη της στην Αθήνα: Νέα μαρτυρία κοσμηματοπώλη
«Πέρασε απέναντι το δρόμο, σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Δεν ξέρω πού πήγε μετά , προς Μιχαλακοπούλου έφυγε», λέει στο newsit.gr η υπάλληλος του κοσμηματοπωλείου 
Η 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια - Στο «Παίδων» μεταφέρθηκε ο τραυματίας
Στο επίκεντρο των ερευνών ξυλοδαρμός που έγινε λίγες ώρες νωρίτερα μεταξύ μαθητών έξω από σχολείο - Χειροπέδες και σε 5 γονείς για παραμέληση εποπτείας
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.
Newsit logo
Newsit logo