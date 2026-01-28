Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Δεν υπήρχε lane assist» λέει δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν

Χωρίς σύστημα lane assist ήταν το μοιραίο βαν το οποίο μετέφερε τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ, επτά από τους οποίους σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη (28.01.2026).

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις, οι οποίοι θα μεταφερθούν αύριο το πρωί αεροπορικώς στην Ελλάδα με αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, από την οποία ο οδηγός του οχήματος το ενοικίασε προκειμένου να ταξιδέψει οδικώς στη Γαλλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα αντιμέτωπη με την Λυών, δεν υπήρχε lane assist στο όχημα.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Ξυλουργίδης, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη, ο δικηγόρος τόνισε ότι τα οχήματα του στόλου της εταιρείας παραδίδονται προς ενοικίαση πλήρως ελεγμένα, τόσο μηχανικά όσο και ηλεκτρολογικά.

Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε τον προορισμό των επιβατών, καθώς κατά τη μίσθωση ελέγχονται αποκλειστικά τα έγγραφα του οδηγού και η διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Τι είναι το Lane Assist

Το Lane Assist, περί αυτού ο λόγος, ή Emergency Lane Keeping Systems (ELKS), όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από τις 2 Ιουλίου του 2022 και έπειτα.

Με βάση αυτό το δεδομένο, ο ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης EuroNCAP, στις αξιολογήσεις που κάνει, βαθμολογεί ξεχωριστά κάθε μοντέλο για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διαθέτει και πόσο εξυπηρετούν στην πράξη. Όσο περισσότερα, τόσο περισσότεροι βαθμοί και αστέρια ασφάλειας.

Τα Συστήματα Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ELKS), όπως και τα υπόλοιπα συστήματος υποβοήθησης οδηγού, λειτουργούν μέσα από μια κάμερα που είτε είναι τοποθετημένη ψηλά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ή στη μάσκα του.

Η κάμερα και τα ραντάρ σκανάρουν τον δρόμο και για το συγκεκριμένο σύστημα «διαβάζει» τις λευκές γραμμές εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας, είτε είναι σταθερή ενιαία γραμμή στη δεξιά πλευρά της τελευταίας λωρίδας κυκλοφορίας του δρόμου, είτε είναι διακεκομμένη, είτε είναι και διπλή λωρίδα, όπου απαγορεύεται το προσπέρασμα.