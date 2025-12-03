Ελλάδα

Τροχαίο με τραυματισμό στον ΒΟΑΚ: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός στα συντρίμμια του αυτοκινήτου

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και πέρασε τις προστατευτικές μπάρες καταλήγοντας στο πρανές
Τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα (03/12/2025) στον ΒΟΑΚ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το patris, το τροχαίο έγινε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου την ώρα που κινούνταν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του κόμβου Γιόφυρου προς Γάζι, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και πέρασε τις προστατευτικές μπάρες καταλήγοντας στο πρανές.

Μάλιστα, ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια και στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για να τον απεγκλωβίσουν.

troxaio voak troxaio voak

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται χωρίς, ευτυχώς, να κινδυνεύει η ζωή του.

