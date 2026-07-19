Τροχαίο στα Χανιά: Με κατάγματα σε πλευρά και πνευμοθώρακα ο διασώστης στο ασθενοφόρο που ντεράπαρε

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19.07.2026 στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε έναν 53χρονο ασθενή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το ασθενοφόρο ανατράπηκε. Το τροχαίο έγινε σε διασταύρωση, περίπου 500 μέτρα από το νοσοκομείο στα Χανιά. Το ασθενοφόρο είχε ενεργοποιημένους τον φάρο και τη σειρήνα, ενώ η οδηγός του Ι.Χ. είχε μόλις ολοκληρώσει τη νυχτερινή της βάρδια στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο newsit.gr, ο Γεώργιος Μπέας, διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», τόνισε πως ο 53χρονος δεν έχασε τη ζωή του εξαιτίας του τροχαίου, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και οι διασώστες προσπαθούσαν συνεχώς να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο διασώστης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου τραυματίστηκε σοβαρά, με κατάγματα στα πλευρά και πνευμοθώρακα, ενώ ο οδηγός του ασθενοφόρου υπέστη σοκ και η νοσηλεύτρια τραυματίστηκε ελαφρά στον αυχένα.

Τη στιγμή της σύγκρουσης καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στο ασθενοφόρο, το οποίο ανατρέπεται από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ενώ εκείνη την ώρα μετέφερε τον ασθενή προς το νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων επισήμανε ακόμη ότι το σημείο του δυστυχήματος είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο και καθημερινά ακούγονται σειρήνες ασθενοφόρων.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων

«Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα δίπλα στους παθόντες, στους διασώστες του ΕΚΑΒ και στη νοσηλεύτριά μας, η οποία οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα μου ανέφεραν οι ίδιοι, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για τη διακομιδή ενός 53χρονου ασθενούς που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος είχε υποστεί ανακοπή και ακολούθησαν αμέσως το πρωτόκολλο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Ο ένας διασώστης βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου μαζί με τον ασθενή και συνέχιζε την ΚΑΡΠΑ, ενώ ο άλλος οδηγούσε με προορισμό το νοσοκομείο. Όπως μου ανέφερε ο ίδιος ο διασώστης, ο ασθενής δεν ανταποκρινόταν στις προσπάθειες αναζωογόνησης, όμως το προβλεπόμενο πρωτόκολλο συνεχιζόταν κανονικά.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το νοσοκομείο, σημειώθηκε το τροχαίο σε διασταύρωση με φωτεινό σηματοδότη.

Η νοσηλεύτριά μας είχε μόλις ολοκληρώσει τη νυχτερινή της βάρδια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα έμπειρη και αξιόλογη εργαζόμενη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το ασθενοφόρο κινούνταν με ενεργοποιημένη τη σειρήνα και τον φάρο, όπως μου επιβεβαίωσαν τόσο η ίδια όσο και οι διασώστες.

Η σύγκρουση ήταν πλαγιομετωπική και είχε ως αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί.

Ο διασώστης που βρισκόταν στην πίσω καμπίνα μαζί με τον ασθενή υπέστη κατάγματα στα πλευρά και πνευμοθώρακα. Αντιμετωπίστηκε από γενικούς χειρουργούς και θωρακοχειρουργούς. Είχε τις αισθήσεις του, μπορούσε να μιλήσει, αλλά πονούσε στον θώρακα και στα πλευρά και παρέμεινε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και έφερε εκδορές, χωρίς όμως να έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Η νοσηλεύτριά μας αισθανόταν πόνο στον αυχένα. Της τοποθετήθηκε κολάρο και παρέμεινε για παρακολούθηση.

Το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο είναι δύσκολο. Το ασθενοφόρο έβγαινε από την περιοχή των Μουρνιών, ενώ η νοσηλεύτρια κατέβαινε την κατηφόρα και είχε πράσινο φανάρι. Στη συγκεκριμένη περιοχή ακούγονται καθημερινά σειρήνες, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Μπορεί κάποιος να ακούσει μια σειρήνα, αλλά να μην αντιληφθεί αμέσως από ποιο σημείο έρχεται ή αν εκείνη τη στιγμή θα εμφανιστεί κάποιο όχημα από ένα στενό.

Η ίδια η νοσηλεύτρια μου ανέφερε ότι άκουσε τη σειρήνα και αμέσως μετά συνέβη η σύγκρουση.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο ασθενής δεν κατέληξε εξαιτίας του τροχαίου. Είχε ήδη υποστεί ανακοπή, δεν ανταποκρινόταν στην ΚΑΡΠΑ και οι διασώστες συνέχιζαν τις προσπάθειες αναζωογόνησης σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Οι διασώστες είναι νέοι άνθρωποι. Βρέθηκα κοντά τους, τους εμψύχωσα και προσπάθησα να τους στηρίξω μετά από αυτή τη δύσκολη εμπειρία».