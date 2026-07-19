Ελλάδα

Χανιά: Ασθενοφόρο τράκαρε με αυτοκίνητο και τούμπαρε – Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε, 2 διασώστες τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή, ενώ από τη σύγκρουση με το ΙΧ τραυματίστηκε ο οδηγός του ασθενοφόρου και ένας ακόμα διασώστης
Τροχαίο στα Χανιά
Το ασθενοφόρο τούμπαρε μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το ΙΧ / parakritika.gr
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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19.7.26) στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο συνέβη στις 07:30 το πρωί όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο των Χανίων, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα στο νοσοκομείο ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε ΚΑΡΠΑ (καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση) όταν έγινε η σύγκρουση.

Τροχαίο στα Χανιά
zarpanews.gr
Τροχαίο στα Χανιά
zarpanews.gr

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και ένας ακόμη διασώστης του ΕΚΑΒ. Η οδηγός του ΙΧ είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

zarpanews.gr
zarpanews.gr
Τροχαίο στα Χανιά
zarpanews.gr
Τροχαίο στα Χανιά
zarpanews.gr
Τροχαίο στα Χανιά
zarpanews.gr

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

parakritika.gr
parakritika.gr

Στο σημείο εκτός από την Πυροσβεστική που προχώρησε στον απεγκλωβισμό των ατόμων στο ασθενοφόρο, βρέθηκε και η Τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

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