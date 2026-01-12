Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο στα Χανιά: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε κάγκελα – Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Ο 33χρονος χειρουργήθηκε και τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα
τροχαίο
Η μηχανή του 33χρονου / Φωτό zarpanews.gr

Στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις νοσηλεύεται ένας 33χρονος, μετά από τροχαίο που είχε με το μηχανάκι του τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για το τροχαίο, ο 33χρονος κινούνταν κατά τις 03.20 τα ξημερώματα στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισσάμου με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο νεαρός οδηγός χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος.

τροχαίο
zarpanews.gr
τροχαίο
zarpanews.gr

Από το τροχαίο, το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
88
85
77
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Χιονοπόλεμος» μετεωρολόγων: Αντιπαράθεση Τσατραφύλλια και Μαρουσάκη για τον χιονιά - «Η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα»
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή χαρακτήρισε την κακοκαιρία ως ένα φαινόμενο σύντομης διάρκειας, κάνοντας λόγο για «πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα»
Χιόνι 8
Newsit logo
Newsit logo