Τροχαίο στη Λιοσίων: Στη φυλακή ο 16χρονος που παρέσυρε την ανήλικη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε το 16χρονο κορίτσι στην οδό Λιοσίων το Σάββατο (18/4/2026), ενώ από το τροχαίο η κοπέλα έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Ο ίδιος απολογούμενος ανέλαβε την ευθύνη για το τραγικό τροχαίο στη Λιοσίων, δηλώνοντας ενώπιον ανακριτή τη θλίψη του για το βαρύ τραυματισμό του ανήλικου κοριτσιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι διατίθεται να βοηθήσει την οικογένεια της 16χρονης κοπέλας σε ό,τι χρειάζεται.

Κατά την απολογία του φέρεται να είπε ότι φοβήθηκε επειδή δε διέθετε δίπλωμα και γι αυτό εξήγησε ότι εγκατέλειψε το αιμόφυρτο κορίτσι.

Όπως φέρεται να είπε, οδηγούσε το μηχανάκι για να πηγαίνει στη δουλειά του και δεν ήθελε να του το αφαιρέσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνώριμος στις αρχές από το παρελθόν φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε δόλο και δήλωσε ανήσυχος για την υγεία του κοριτσιού.

Αντίθετα, ο συνεπιβάτης στη μηχανή μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο ΑΤ περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 3.000 ευρώ.