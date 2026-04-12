Τροχαίο στην Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κατευθείαν και αυτός έβαλε πρώτη και έφυγε» λέει ο 18χρονος μοτοσικλετιστής

Σοκαρισμένος από το τροχαίο στην Αρτέμιδα που παραλίγο να του στερήσει τη ζωή είναι ο 18χρονος μοτοσικλετιστής που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που μπήκε κάθετα στον δρόμο.

Ο νεαρός μιλώντας στο Star για το σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα τόνισε πως «αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα.Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά.

Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο.

Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι.

Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

Ο 18χρονος τονίζει πως πιστεύει στις συμπτώσεις καθώς όπως λέει σώθηκε από τον αγαπημένο του παππού.

«Σαν χθες την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Εξαφανισμένος ο οδηγός

Να σημειωθεί πως οδηγός του μπορντό οχήματος έχει εξαφανιστεί και οι Αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν σε δρόμο όπου υπάρχει σήμανση για να στρίψει υποχρεωτικά δεξιά, αυτός όμως έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα να μην προλάβει ο νεαρός μοτοσικλετιστής να αντιδράσει και να πέσει πάνω του.

Αυτόπτες μάρτυρες ήταν στο σημείο και αμέσως του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες τόνισε πως «ερχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή. Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».