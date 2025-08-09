Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Ελλάδα

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά
Αττική Οδός
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.

Το τροχαίο έγινε στην έξοδο προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά.

Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε και η τροχαίο για να καταγράψει στο τροχαίο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν τραυματιστεί οδηγοί και επιβάτες των οχημάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στην Κερατέα: Η φρίκη της πύρινης λαίλαπας μέσα σε φωτογραφίες – Σπίτια και όνειρα έγιναν στάχτη μέσα σε μια στιγμή
Τα εναέρια μέσα συνέχιζαν τις ρίψεις νερού αφού έπεσε ο ήλιος - Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι της ΝΑ Αττικής
Άνδρας 9
Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι στα Χανιά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες του ατυχήματος
Πληροφορίες πως το μπαλκόνι του σπιτιού δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα - Με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα συνέχει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το μικρό παιδί
Μωρό
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Κερατέα - Ανυπολόγιστες οι ζημιές, βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο – Μπαράζ μηνυμάτων του 112
Τριπλό το μέτωπο στην ανατολική Αττική - Σε Γερακίνα, Θυμάρι και Καταφυγή τα μεγαλύτερα προβλήματα - Συνεχείς οι εκκενώσεις οικισμών - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
37
Newsit logo
Newsit logo