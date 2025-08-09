Τροχαίο στην Αττική Οδό: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.

Το τροχαίο έγινε στην έξοδο προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά.

Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε και η τροχαίο για να καταγράψει στο τροχαίο.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/bhS5GW3sFQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν τραυματιστεί οδηγοί και επιβάτες των οχημάτων.