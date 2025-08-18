Ελλάδα

Τροχαίο στην Εγνατία με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες

Από το ένα ΙΧ απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ανανεώθηκε πριν 32 λεπτά
Τροχαίο στην Εγνατία με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Από το ένα ΙΧ απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης φωτιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε αγροτική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και τα θύματα από τα φλεγόμενα οχήματα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του σοκαριστικού τροχαίου, η τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των οδηγών και την ομαλή μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου – Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης.

Η κίνηση των οχημάτων γίνεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

