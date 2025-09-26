Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και εγκλωβίστηκε μέσα η οδηγός

Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή (26/9/2025), στην Αιδηψό στην Εύβοια όπου αυτοκίνητο τούμπαρε και άφησε τραυματία την οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr για το τροχαίο, το αυτοκίνητο στην Εύβοια κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα η γυναίκα οδηγός κα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική η οποία και απεγκλώβισε τη γυναίκα από το όχημα.

Η ίδια τραυματίστηκε και συγκεκριμένα φέρει εκδορές στο πρόσωπο γι’ αυτό και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.