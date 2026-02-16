Ελλάδα

Τροχαίο στην Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «εισέβαλε» σε αυλή στα Μινωθιανά

Για λίγα μόλις δευτερόλεπτα γλύτωσε πεζός που περνούσε από το σημείο
αυτοκίνητο
Η στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλει στο κατάλυμα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (15/02/2026) στα Μινωθιανά, στα Χανιά της Κρήτη, από ένα τροχαίο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα τα όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία για το τροχαίο στην Κρήτη, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και το βίντεο που εξασφάλισε το creta24 από την «εισβολή» του αυτοκινήτου στα δωμάτια είναι σοκαριστικό.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι «μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα».

Το αυτοκίνητο, κινούμενο με ταχύτητα, βγήκε από τον δρόμο, «εισέβαλε» στον προαύλιο χώρο του καταλύματος και παρέσυρε γλάστρες, μικρά δέντρα, ενώ προκάλεσε φθορές ακόμη και σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα. Η εικόνα που άφησε πίσω του ήταν αυτή της καταστροφής.

Την ώρα του περιστατικού στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη αποκριάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι το αυτοκίνητο μπήκε ξαφνικά στον χώρο και σταμάτησε μόλις λίγα μέτρα από σημεία όπου κινούνταν κόσμος.

Δηλώσεις ιδιοκτήτη καταλύματος και αυτόπτων μαρτύρων

«Μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση είχαν περάσει παιδιά και άτομα με πατίνι από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μιχάλης Γερεουδάκης, δήλωσε πως άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και, βγαίνοντας έξω, αντίκρισε τις ζημιές. Όπως τόνισε, πέντε μέτρα μακριά από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα έπαιζαν παιδιά. «Από θαύμα δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για την παραβίαση στοπ», ανέφερε.

Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την παρουσία κόσμου, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έσπασε την πόρτα και όρμησε να σκοτώσει μητέρα δύο παιδιών στον Βόλο – Την έσωσε το panic button
Στο δικαστήριο, ο 36χρονος παραδέχθηκε πως δεν έπρεπε να πράξει με τέτοιο τρόπο, και προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του λέγοντας πως είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια
man closing his hand tightly. Clenched fist. Hand gesture. Fight, strength and determination concept.
«Είχα καταγράψει ό,τι μου είπαν για τις δεξαμενές - Το υπόγειο ήταν άχρηστο, ούτε καν το ξανακοίταξα» λέει ο τοπογράφος για τη «Βιολάντα»
«Ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στην μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Ούτε καν το ξανακοίταξα» είπε ο τοπογράφος για το υπόγειο του εργοστασίου όπου προκλήθηκη η φονική έκρηξη
Βιολάντα
7
Χάος σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου, ουρές χιλιομέτρων και μεγάλο μποτιλιάρισμα
Το κυκλοφοριακό κομφούζιο συνδέεται άμεσα με τις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων», οι οποίες οδήγησαν στην παράταση των έκτακτων ρυθμίσεων μέχρι τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026
Κίνηση στους δρόμους
Δίκη Βαλυράκη: Η μαρτυρία – κλειδί για το πού βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι ψαράδες τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας
Σύμφωνα τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη, ο μάρτυρας και τα όσα έχει υποστηρίξει ανακριτικά, καταρρίπτουν το βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων αδερφών
Σήφης Βαλυράκης
Newsit logo
Newsit logo