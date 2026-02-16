Τροχαίο στην Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «εισέβαλε» σε αυλή στα Μινωθιανά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (15/02/2026) στα Μινωθιανά, στα Χανιά της Κρήτη, από ένα τροχαίο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην αυλή ενοικιαζόμενων δωματίων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα τα όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία για το τροχαίο στην Κρήτη, ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και το βίντεο που εξασφάλισε το creta24 από την «εισβολή» του αυτοκινήτου στα δωμάτια είναι σοκαριστικό.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος και αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι «μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα».

Το αυτοκίνητο, κινούμενο με ταχύτητα, βγήκε από τον δρόμο, «εισέβαλε» στον προαύλιο χώρο του καταλύματος και παρέσυρε γλάστρες, μικρά δέντρα, ενώ προκάλεσε φθορές ακόμη και σε σταθμευμένο αγροτικό όχημα. Η εικόνα που άφησε πίσω του ήταν αυτή της καταστροφής.

Την ώρα του περιστατικού στον χώρο βρισκόταν σε εξέλιξη αποκριάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι το αυτοκίνητο μπήκε ξαφνικά στον χώρο και σταμάτησε μόλις λίγα μέτρα από σημεία όπου κινούνταν κόσμος.

Δηλώσεις ιδιοκτήτη καταλύματος και αυτόπτων μαρτύρων

«Μόνο από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους, σημειώνοντας ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση είχαν περάσει παιδιά και άτομα με πατίνι από το σημείο.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, Μιχάλης Γερεουδάκης, δήλωσε πως άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και, βγαίνοντας έξω, αντίκρισε τις ζημιές. Όπως τόνισε, πέντε μέτρα μακριά από το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα έπαιζαν παιδιά. «Από θαύμα δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για την παραβίαση στοπ», ανέφερε.

Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την παρουσία κόσμου, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.